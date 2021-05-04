長榮「長賜輪」事件尚未落幕，目前長賜輪與船上貨物遭埃及當局扣押，滯留在蘇伊士運河，只能等待賠償爭議落幕，長賜輪才會恢復運作，目前最新進度，傳出日本船東已向法院提出共同海損，要求貨主（長榮）一起分擔鉅額損失。

長賜輪今年3月因瞬間強風與沙塵暴影響，橫卡在蘇伊士運河一周，造成運河關閉、全球航運受阻等影響，事後被蘇伊士運河管理局要求高達9億美元，然而據德國之聲報導，日本船東正榮汽船只願意賠1億美元的損失。

除此之外，綜合德國媒體明鏡周刊、商報報導，日本船東提出共同海損，進入司法程序，長賜輪上的貨主已收到相關文件，被要求承擔部分費用，明鏡也稱已有部分德國貨主收到來自倫敦律師事務所的信件。

共同海損是指船隻在航程期間，為確保全體貨物及人員安危而出現損失時，由所有利益關係人共同承擔，德國船運聯合會表示，大型船運公司及客戶都對這項規定不陌生。

商報則指出，承租長賜輪的長榮已通知客戶，在賠償金問題得到妥善處理前，無法運送貨物，但公司會盡最大努力盡速將物品送達，另外是否投保共同海損險相當關鍵，恐出現破產疑慮。

利空消息傳出加上大盤重挫，今（4日）長榮股價受到拖累，終場收在跌停價78元。

針對德媒報導，長榮海運透過聲明回應，4月初接獲本公司租船｢長賜輪」(EVER GIVEN)的船東告知已宣布共同海損，要求因為這艘貨輪脫困而保全資產的各方，依據國際海事公約的規範，共同分攤船舶救援及處理共同海損所產生的相關費用。

本公司針對這艘租船上的貨櫃、燃油等資產均有安排適當的保險，以降低費用分攤的風險。經估算，公司最後需承擔的金額極為有限。本公司將會配合船東指派的共同海損理算公司處理後續事宜。

另外，本公司也已通知船上貨物的貨主及使用｢長賜輪」艙位的聯營夥伴，依照共同海損理算規則，提供共同海損費用分攤的擔保，以便在船舶到港之後，辦理提貨等相關事宜。

(中時新聞網)