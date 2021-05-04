【LIVE直播】諾富特飯店疫情最新進展 指揮中心最新說明｜2021.05.04

華航機師感染風暴持續擴大！中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2個案，華航機師(案1153)及空服員(案1154)確診，目前感染源不明，陳時中表示，目前還沒歸類這兩例是本土還是境外。目前華航諾富特染疫風波已經累積11機師、8名家屬、4名華航諾富特飯店員工、1名外包商、3名諾富特家屬、1名空服員，總共28人確診。

由於案1153本國籍30多歲男性機師，4月25日執行機師專案採檢時，核酸採檢與血清抗體都是陰性，5月1日卻出現發燒咳嗽流鼻水等症狀，並於今天確診，對於他的感染源頭，陳時中表示，認為在境外可能性比較大，上次檢驗陰性往前推三天，在國外染疫的話，算起來在潛伏期13天內，不過他21日採檢25都有採檢都是陰性，還在調查釐清中，不過認為還是在境外的可能性相對高。

指揮中心表示，案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，今(2021)年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

指揮中心指出，由於案1153可傳染期間曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

指揮中心表示，案1154為本國籍20多歲女性，為某航空公司空服員，今年4月22日至4月25日曾執勤至美國，返臺後於機場防疫旅館檢疫至4月28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月29日晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4月30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月2日出現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診(Ct值14)。個案發病前2天均在集中檢疫所檢疫，故無匡列接觸者。另個案曾於4月29日接觸案1153，個案感染發病是否與案1153有相關性，尚待進一步釐清。

指揮中心統計，截至目前國內累計210,553例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含208,190例排除)，其中1,153例確診，分別為1,009例境外移入，94例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及11例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,067人解除隔離、74人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾進入「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)」等八大類場所應佩戴口罩，室內活動應落實實聯制，並配合業者進行體溫量測及手部消毒。人潮聚集的戶外場所，或是戶外公眾集會活動，建議業者或場所管理單位採「人數總量管制」，確保民眾保持社交距離，並請民眾如有發燒或呼吸道症狀等不適情形時，應避免前往上述場所。公眾集會活動主辦單位應參考「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，評估風險及制定相關防疫應變計畫。

(中時新聞網)