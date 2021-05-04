蔡英文：台灣不只是國際資安防熱區更是第一線練兵場。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統今出席「2021台灣資安大會開幕典禮」時表示，台灣位於民主前緣，不只是國際上數一數二的資安攻防熱區，更是第一線的練兵場，大家要一起把挑戰轉化成機會，與理念相近國際夥伴共創網際空間繁榮，並發展台灣獨特的優勢。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑致詞時表示，，為資安提供必要資源與頂尖科技，是符合共同利益的做法。美國也持續高度重視資安，並繼續研擬各種措施因應資安挑戰。

蔡英文致詞時指出，今天跟她一起出席的有國安會顧立雄秘書長、行政院沈榮津副院長及所有相關部會首長、副首長，代表政府對資安的重視，也是國家非常重要戰略意義所在。資安就是國安，資安也是台灣產業發展必須把握的關鍵領域。

蔡英文提到，這幾年在政府跟民間共同努力下，台灣在資安領域上的競爭力已經更加充沛了。在政府的部分，政府推動「資安即國安1.0」的國家戰略，行政院成立資通安全處，國防部成立資通電軍，法務部調查局也建立了資安工作站；此外，立法院更通過了《資通安全管理法》等法律。從法制、組織、到公部門的資安人才，都一一打下了基礎。

蔡英文接著說，在民間的部分，台灣資安戰隊不斷在國際競賽中贏得好成績，台灣資安團隊已經是享譽國際的品牌，也為台灣的資安產業培育出一批又一批優秀的人才。

蔡英文指出，今天開幕的台灣資安大會，超過200個資安品牌參展，這就是台灣發展資安產業的競爭力所在。展望後疫情時代，可以預期在疫情階段被廣泛運用的各種資通訊科技，將會繼續深入大家日常的生活，因此我們需要資安。同時，隨著AIoT應用普及，當萬物聯網，萬物也都需要做好資安的防護。

蔡英文認為，在時代趨勢下，台灣所處的位置，資安是挑戰，也是台灣的機會。大家都要一起把挑戰轉換成機會，跟理念相近的國際夥伴，共同創造網際空間的繁榮，並且發展台灣獨特的優勢。

蔡英文表示，政府將進階推出「資安即國安2.0」戰略，規劃新設數位發展部，並成立專責的資通安全署，提升對關鍵基礎設施及核心資料庫的防護韌性。政府會持續強化組織，落實法制，培養人才，支持產業，她也期待資安領域的先進、好朋友，不論是政府部門或民間企業，共同建立「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。

酈英傑表示，優秀的資安要從高層做起，今天真的做了最好示範。針對公私部門不斷進行的網路攻擊，威脅的不只是經濟成長，也威脅國家安全；隨著美台經濟走向更全面的數位轉型，確保各種有科技支援的物聯網裝置能保持安全，將至關重要。

(中時 )