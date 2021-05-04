本土最大色情影音平台SWAG上月被警方抄台後暫時關閉，並將平台負責人劉宥賢送辦。台北地檢署調查時，劉認罪，坦承審核不周，並承諾未來將加強年齡驗證等審核機制，北檢因劉同意配合實施網站審查機制、加註警語等條件，4日給予緩起訴處分，命劉須繳交35萬元給公庫。

檢方的緩起訴條件，包括網站須設置阻攔性防護的過橋頁面、涉及性暗示的免費內容須適當模糊化、付費內容須透過信用卡付費等方式驗證查核年齡、直播內容避免淪為性交易違法平台，須設有人工監看、檢舉及關鍵字過濾等防護措施、與網路內容防護機構建立聯繫窗口，提供檢舉不法內容的申訴管道及加註警語。

據了解，SWAG是2016年藝人黃立成創辦，原為針對名人及網紅的付費頻道，黃立成2017年12月轉賣給劉宥賢，之後轉型為辣妹直播、拍攝A片等內容。

由於SWAG提供旗下女直播主猥褻影片，讓不特定對象輕易收看，引發立委及兒福機關關切，警方上月初抄台，平台暫時關閉，警方並將劉送辦。

檢方庭訊時，劉坦承犯行，指平台設有15人團隊負責審核內容，但部分由國外傳入平台的影片，確有疏漏的情況，檢方因劉認罪且無前科，並同意改善網站審查等機制，今給予劉緩起訴處分。

(中時 )