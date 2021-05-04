洛杉磯天使4日敗給坦帕灣光芒，不過大谷翔平演出難得的「長打」鏡頭，他首局下擊出中間方向的強勁滾地，球打到三壘手布拉索(Mike Brosseau)的手套反彈出去，中外野手凱麥爾(Kevin Kiermaier)把球撿起回傳，沒想到大谷已經跑上二壘了！除了腳程很快，他敢直衝二壘才是關鍵，紀錄上給他一支二壘打。光芒終場仍以7-3獲勝，

天使大谷翔平的快腿跑出一支二壘打。(MLB臉書)

大谷前一場對戰西雅圖水手時被觸身球打傷右肘，但他居然連盜兩個壘包，從一壘衝到三壘羞辱對方投手，報了一箭之仇。然而大谷原本要在對光芒時登板投球，也被迫改成DH打第2棒。

總教練麥登(Joe Maddon)說：「他手肘被打到之後，我想最好還是不要隔天就讓他投。他的手肘還會痠痛，揮棒還可以，但要投95顆時速95英里的球還是有點困難，也許休個一兩天再看看。」

大谷是右投左打，右手受傷了還是可以擔任打者，而且還是很能打。他在那支神奇二壘打之後還想盜三壘，這次被捕手逮著了。6局下，大谷不想再和對方捕手玩捉迷藏，直接一棒把球轟了400多呎，瀟灑地跑完一圈回本壘，這是中外野的兩分全壘打！

此戰大谷4打數2安打、2打點，雖然天使沒贏，但主場1萬名觀眾，特別是專看大谷而來的是值回票價了。安森尼阮棟(Anthony Rendon)接著在大谷之後也揮出陽春炮，兩人包辦全隊的3分。「神鱒」卓奧特(Mike Trout)手感不佳只敲出1安，打擊率下降到0.410仍是聯盟第一。

(中時新聞網)