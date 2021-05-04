電池芯缺料影響 西勝4月營收雙減 14:382021/05/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西勝國際（3625）公告4月營收，4月營收1.97億元，年減6.1％，較上月略減少3％，主要還是受限於電池芯缺料影響產能發揮。 西勝表示，為配合電動機車客戶快速發展，除佈置規劃產能外，並與國際知名德國電動車方案解決平台公司簽訂技術合作契約，針對電動車電池模組的設計安全性驗證及量產可靠度進行深入合作。因為該公司客戶囊括國際知名車廠，此項合作將提升西勝產品及技術到達國際水準并展現與電動車客戶攜手邁入國際市場決心。 台股重挫航運自嗨 護國艦隊狂漲 宣導節水及防疫 黃偉哲下營市場視察雨水貯留系統 (工商 ) #西勝 #月營收 #電動車 #電池芯 #缺料影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》宏達電Q2營收雙增、還是虧 外資續喊賣 09:442021/05/04 財經 《產業分析》IPC營運拚返成長 料件左右復甦動能 13:592021/05/04 財經 反核團體支持三接外推 藻礁公投小組：三接遷址與非核家園未衝突 14:422021/05/04 生活 經濟強勁復甦 歐美4月製造業PMI報喜 04:102021/05/04 全球財經 《電腦設備》艾訊Q1獲利近7季高 Q2本業動能增溫 14:162021/05/04 財經 《電腦設備》磐儀營運轉佳 股價登高後拉回 10:522021/05/04 財經 《電子零件》車用市場旺 毅嘉4月營收雙增 09:272021/05/04 財經 勤凱第一季每股盈餘1.83元、寫單季新高紀錄 15:412021/05/04 財經 礦機大廠 億邦去年營收減八成 04:102021/05/04 全球財經 《電子零件》績優護體 南電拚回300關 11:092021/05/04 財經 《產業》築間餐飲集團徵才逾500人 拚全台門市破百家 14:332021/05/04 財經 財經熱門新聞 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 傳日本船東提共同海損 要求長榮分擔損失 - 財經 台股暴跌逾3％ 傳產電子全倒地 殺盤兩大原因曝光 - 財經 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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