西勝國際（3625）公告4月營收，4月營收1.97億元，年減6.1％，較上月略減少3％，主要還是受限於電池芯缺料影響產能發揮。

西勝表示，為配合電動機車客戶快速發展，除佈置規劃產能外，並與國際知名德國電動車方案解決平台公司簽訂技術合作契約，針對電動車電池模組的設計安全性驗證及量產可靠度進行深入合作。因為該公司客戶囊括國際知名車廠，此項合作將提升西勝產品及技術到達國際水準并展現與電動車客戶攜手邁入國際市場決心。

(工商 )