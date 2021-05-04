宏遠興業(1460)今(4)日，在台南舉行110年股東常會，並通過將減資比率約22.593757％，以及再辦理上限新台幣30億元的現金增資案；宏遠董事長席家宜在股東會中表示，今年除了首季已繳交轉虧為盈的成績，今年營業第二季會比第一季好，下半年還會比上半年來得的理想。

宏遠配合規劃公司將減資再增資的董事會提案，今年提早於五月四日，仍在台南勞工育樂中心召開民國110年股東常會，主席由董事長席家宜擔任，該公司總經理葉清來，以及母公司遠東集團董事長徐旭東等人，一起參與大會。今年並改選十一席董事，結果，全部連任。

去年受到疫情重創，整體的營運慘淡，去(109)年全年每股稅後虧損1.94元。因此，今年宏遠興業董事會提出辦理減資彌補虧損案，以及現金增資案。兩案，皆經出席股東表決通過。經過減資之後，即每千股銷除約226股，減資比率約22.593757％，同時，將授權董事會，辦理現金增資發行新股案，金額不超過新台幣30億元額度內，視市場環境及公司資金狀況。

席家宜指出，今年第一季的營收成長14％，公司營運已正式轉虧為盈，儘管獲利金額不大，但目前第二季的營收，肯定比第一季來得好，下半年的營運成果，將比上半年來得樂觀，全年業績表現，預期可望成長約30％。

年年都南下參加宏遠興業股東大會的遠東集團董事長徐旭東表示，歷經疫情的衝擊，去年受創的企業以中小型最多，如今，企業經過調整，不少企業伴隨全球經濟轉好，其營運熱烈成長中，只是反而造成通貨膨脹，導致鋼筋、水泥等原料大漲。

徐旭東稱讚宏遠屬創新的公司，有其生存價值，但伴隨全球企業進入新型態的時代，公司經營在確定其目標之後，更要重估組織成本與其結構變化，如果經過很多變化，營運最後結果仍是不賺錢，那是不行的。

徐旭東強調，企業經營一定要為股東權益著想，因此，不論是改革或轉型，最後如果仍究不賺錢，那就是不對的。因為虧損太大，股東最終也會受不了的。換言之，確定方向是對的，就得想各種辦法，將所有的設備的功能全部給發揮出來，才能將其投資報酬的盈餘回饋給股東們。

(工商 )