受到中澳關係變化，澳洲亞葡萄酒管理局（Wine Australia）發佈資料顯示，2020年12月到2021年3月期間，澳洲銷往大陸葡萄酒金額僅為1200萬澳元（折合約5989萬元人民幣），較前年的3.25億澳元暴跌96％。近日大陸酒業協會葡萄酒分會召開了行業會議，指出大陸國產葡萄酒品牌將在2021年快速崛起，預計年國產葡萄酒產量將達到50萬千升、銷售額達到150億元（人民幣，下同）、有望創造10億元的利潤。

這也引來大陸葡萄酒品牌看準機會加速擴張，像是白酒一哥「貴州茅台」在2020年就對旗下的茅台葡萄酒追加超過8950萬元投資，同年茅台葡萄酒的淨利潤年增率達128.49％。

根據金十數據報導，在2018至2020年的3年時間內，茅台葡萄酒營收的年複合增長率18.81％；淨利潤方面的年複合增長率達到101.54％，每年以超過一倍的速度增長。

實際上，大陸市場由於進口葡萄酒湧入市場，大陸國產葡萄酒企業的日子並不好過。資料顯示從2015年-2020年，進口葡萄酒在大陸市場佔有率已經從32％增加至約60％。

(旺報 )