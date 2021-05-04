秀姑巒溪泛舟鐵人競賽自2010年開始，由觀光局東部海岸國家風景區管理處舉辦，比賽結合泛舟、路跑、自行車，旱鴨子也能參加，每年報名人數超過千人。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」是全台唯一結合泛舟、路跑、單車三項運動的熱血賽事，競賽過程能欣賞花東山海交織的畫面，加上旱鴨子也能參加，每年報名人數超過千人，去年疫情影響停辦，今年將在6月6日重磅回歸，目前已逾600位選手報名，有興趣的民眾至7日前還可報名，一同挑戰驚險刺激的活動。

秀姑巒溪泛舟鐵人競賽自2010年開始，由觀光局東部海岸國家風景區管理處舉辦，比賽結合泛舟、路跑、自行車，分成鐵人三項組（泛舟11K、路跑12.6K、自行車44K）、鐵三角接力組、還有鐵人二項（泛舟、路跑）及三鐵、二鐵的團體挑戰賽等；今舉辦賽前記者會宣示活動即將開跑。

東管處長林維玲表示，賽事特別之處於選手從瑞穗秀姑巒溪出發，再從豐濱奇美換上跑鞋，從花64線瑞港公路橫跨海岸山脈奔向太平洋，最後再換上單車騎在台11線上，無敵海景彷彿騎在海平面上，心曠神怡，今年又是自行車旅遊年，在台11線上騎單車肯定是目前最夯的活動。

林維玲說，去年因疫情停辦，不少民眾感到可惜，上月開放報名，目前已超過600人，另外還有8國29名旅居台灣的外籍選手，不過報名截至到7日為止，有興趣的民眾還是可以報名，一同享受在山海之間運動的快感。

豐濱鄉長江莉婷說，每年賽事的跑步組從瑞穗經瑞港公路跑到豐濱，自行車組則是騎行在台11線上，儘管豐濱平常人煙稀少，但每年透過賽事頓時熱鬧許多，同時也豐濱鄉的知名度大增，期許賽事能永續舉辦，讓大家在運動過程中，享受山與海的加油打氣。

曾登上誠品暢銷書排行榜、《鐵人媽咪的便當時光》作者蔡瑞塔今年也報名參加，她說，鐵人比賽多為游泳、單車和跑步，不過這項賽事卻將游泳與泛舟結合，象徵同舟共濟。「到花東參賽對鐵人來說非常幸福」，疲憊時就望向大山大海，腳步不自覺輕盈起來外，更能激發她做出更多結合運動的創意料理。

此外，今年參賽好手包括年年參加的「百鐵教父」賴曉春，他也揪團「鐵娘子軍團」報名，屆時將對上「鐵人工頭」JOVI帶領的三鐵好手團，兩隊將一較高下，勢必會在賽事中激勵出更多火花。

(中時 )