全球經濟活動隨疫苗施打持續復甦，2020年遭逢需求遞延逆風的工業電腦族群接單動能轉強，2021年營運可望重返成長軌道。不過，零組件漲價缺料狀況使業者「望單興嘆」，面臨出貨進度的不確定性，雖對營運回升「人人有信心」，但對復甦幅度「個個沒把握」。

新冠肺炎疫情對工業電腦廠去年營運影響程度不一，由於歐美封城防疫措施影響，零售、餐飲、博奕等應用需求急凍，使以相關應用為主力的業者衝擊較大。工業自動化應用則視產業而異，醫療應用需求雖見增加，但主要以急救照護設備為主，其他設備升級需求亦見暫緩。

雖然隨著邁入後疫情時代，市場需求因應「新常態」自去年下半年起開始復甦，但仍未恢復過往水準。直至今年初疫苗問世後各國開始陸續施打，各工業電腦廠多指出歐美客戶訂單需求明顯轉強，除了既有專案訂單恢復出貨，新接單需求亦明顯增溫、既有客戶甚至追加下單。

不過，隨著終端市場需求復甦、客戶訂單需求恢復，電子供應鏈的關鍵零組件供給，亦自去年第四季起開始出現吃緊狀態，帶動產品價格上漲。相較於PC、筆電等代工大廠，少量多樣且高度客製化的工業電腦廠需求雖較少，仍免不了面臨缺料及成本上漲壓力。

工業電腦業者直言，「目前各家面臨的狀況都一樣！」雖然既有客戶出貨動能恢復、新接單需求續增，但缺料造成「有單出不了」，即使與代工大廠策略結盟，亦面臨大廠「自顧不暇」狀況，共同採購雖有助降低些許成本上漲壓力，但缺料問題仍然難解。

工業電腦大廠研華(2395)先前指出，受惠景氣回溫及主要市場基礎建設帶動，2021年首季接單動能「史無前例」強勁，對今年營運恢復成長樂觀看待。但去年第四季起浮現的零組件缺料及供應期延長狀況，今年以來持續加劇，則影響訂單出貨進度及營運成長動能。

而鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)法說時亦指出，今年集團在手訂單已創新高，若能順利出貨將可帶動營運雙位數成長。但包括車用、音訊晶片及主動零件等零組件「非常缺」，影響部分ODM出貨可能性，並預期第二季影響狀況將最劇烈。

整體而言，雖然市場訂單需求不因缺料而取消、僅是向後遞延，但對工業電腦廠營運恢復成長的幅度產生極大不確定性，亦增加採購及修改設計認證等成本費用。對此，各家業者除積極鞏固備料，與客戶協議漲價反應成本、或變更設計改採替代料，致力降低缺料影響。

(時報資訊)