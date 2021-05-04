大陸A股2020年報近日公佈完畢，也讓大陸備受矚目的白酒行業誕生了多個「年度之最」。其中，貴州茅台以466.97億元（人民幣，下同）淨利潤成為最賺錢的白酒企業，在4000多家A股上市公司排名第13；酒鬼酒股價2020年漲逾3.3倍，成為股價漲幅最大的白酒企業；人均薪酬最高也是貴州茅台，超過30萬元；董監高薪酬總額最多的是水井坊，以1817.57萬元在白酒企業中領先。

根據《中國證券報》引述Wind數據顯示，申萬白酒行業18家A股上市公司2020年共實現營收2581.72億元，年增率為6.82％；實現歸母淨利潤921.83億元、年增12.14％。

具體看到2020年大陸18家A股白酒上市公司中有11家實現盈利，淨利潤超10億的有8家，超50億的有4家，超百億的有2家包含貴州茅台和五糧液。其中貴州茅台以466.97億元的淨利潤遙遙領先，成為最賺錢的白酒企業，甚至一家的淨利潤占整個白酒板塊的半壁江山。

另從股價表現看，2020年18家白酒上市公司股價均實現上漲，最低漲幅也達到了25.48％。其中11檔白酒股股價翻倍，最高是酒鬼酒的336.54％，其次還有皇台酒業327.04％、山西汾酒318.38％等，年漲幅都超過3倍。

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(旺報 )