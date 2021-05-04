台南市教育局今天在新南國小召開學校擇定冷氣廠商說明會，由5家經複數決標的得標廠商簡報。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

為推動「班班有冷氣」，台南市教育局率先完成全國第1個電力系統改善工程招標，上月底完成教室冷氣設備裝設廠商評選作業，今天召開學校擇定冷氣廠商說明會，由5家經複數決標的得標廠商簡報，未來1周內將由各校組成推動小組評選，擇定1家施作，教育局特別要求學校拒絕關說，若有相關人員不當介入，依法查處。

台南市長黃偉哲表示，中小電力系統改善與冷氣裝設是行政院的重要施政項目，也是台南市民關切的教育議題。由於台南各校地理位置、規模大小、校舍新舊條件不同，在冷氣裝設過程中須盤點與改善電力系統、並評選優良的冷氣裝設廠商。目前各項作業在教育局和代辦學校崇學國小的努力下，進展順利。

未來，因應電力系統改善工程和冷氣裝設的時間緊湊且重疊，學校務必要和廠商做好施工及安裝工序的協調，相關作業要注意安全並在影響學生學習最小的情形下進行，所有的採購、招標與評選作業也要符合法令要求、落實公平、公正、公開的原則，讓冷氣的裝設能符應學校需求，品質做到最好。

教育局長鄭新輝表示，為能如期在明年2月前完成「班班有冷氣計畫」，且確保各校在未來1周內能適切選擇能符應其需求的最佳廠商，教育局完全尊重學校依自身需求進行評選並拒絕請託關說。

他重申，市府及各機關皆不會推薦特定廠商給學校，若有廠商或個人假借市府、各機關及民意代表的名義進行請託或表達關切，學校應立即做成紀錄並回報，教育局將會送請政風單位進行了解與查處，務必讓各校的冷氣裝設評選作業符合公平、公正、公開原則。

教育局表示，本次學校教室冷氣設備採購招標共7家廠商投標，最後由評選委員擇定5家進入複數決標，分別為：東元、夏普、日立、冰點、Panasonic，各校總採購金額為8億4482萬4000元。

(中時 )