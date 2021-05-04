南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜臉蛋姣好、身材高挑，是隊裡的門面擔當和忙內，還曾獲得「2019全球女星最美臉蛋」排行榜冠軍，一舉一動都是關注焦點，然而日前卻有網友發現夢中女神疑似戀愛了，還舉出2個自己觀察到的關鍵證據，頓時在網路上掀起熱議。

一名網友在論壇《Dcard》發文透露，懷疑子瑜談戀愛了，他指出子瑜之前有去算命，當時其他成員鬧她故意問：「和誰？朋友嗎？」子瑜卻沒有正面回應，其他人看見子瑜的反應紛紛偷笑，原PO表示，「如果是和朋友去的話，通常會馬上回答是，而不是愣在那邊」。

原PO接著說，某次直播時，子瑜突然接到電話，成員們又露出曖昧的表情，種種事蹟顯示子瑜應該是在熱戀中。貼文一出立刻引發熱議，不少網友都直呼心碎，但也有人開玩笑承認，「好吧，我承認，我們交往了，請各位祝福我們」、「我跟子瑜一直都很低調在過著生活，我想請各界媒體不要再打擾，謝謝」。

有專業粉絲為原PO解答，子瑜平常反應就比較慢，加上算命這件事本來就比較「迷信」，因此子瑜被問到是和誰去算命，有可能是還在思考該怎麼點到為止，就被一旁的成員起鬨，而在直播中接到電話，也已經確定打來的人是同為TWICE的成員多賢，消除了大家的疑慮。

(中時新聞網)