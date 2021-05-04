針對近來台北市民進黨員趙介佑爭議，前綠委段宜康昨日於臉書發文表示，北投分局事件重傷執政形象，但冰凍三尺，非一日之寒，各地警政單位都有支援系統，要人出錢必然付出代價，呼籲當政者，應把此次傷害轉成改革動力。

段宜康指出，各地警局、分局、偵查隊、派出所都有名稱、組織不一的各種支援團體和義務幹部。甚至支援系統也還有以顧問為名的第二層支援。

段宜康說，要人家出錢必然付出代價，如果只是吃飯聯誼還好，但怕的是提供不能為外人道的特殊待遇。

段宜康表示，警方享有執法權力，但各級單位向外募捐，多半私下為之，來源和支用均不受監督，成了主官的小金庫。即便少數警分局訂有鬆散的《捐款運用管理要點》，但訂了也等於沒訂。

段宜康建議，當政者把這個事件的傷害，轉化為推動改革的動力，儘速訂定各級警方單位接受、運用捐贈，和支援性社團、義務幹部互動的具體規範。

(中時 )