大陸網紅「woppei」擁有洋娃娃般的精緻五官，以及媲美芭比的火辣身材，平時的工作是販售流行服飾，也會擔任服裝模特兒，猶如衣架子般穿什麼都美，帶貨能力十足，是相當具有人氣的網紅，日前自爆「一線男星約玩」言論，引發熱議，而也很懂得維持個人熱度，貼美照除了賣衣服外，還會放送福利，網友放大她近期的照片，竟然發現她疑似洩底露春光。

長得猶如真人芭比的網紅woppei，去年語出驚人，用私人帳號透露只要曬出自己穿紗裙的照片，就會有很多男生點讚，想跟她聊天，接著竟爆料之前有回曬了一套紗裙，「有個一線男明星約我玩了，還誇我好看，是真的事，周圍朋友都驚呆了！」，還給提示，說這男星不但帥，人氣還很高，。

woppei經常分享露腿美照。(取材自woppei微博)

此話一出引發討論，有網友點名王嘉爾、吳亦凡及王一博，woppei還誠實回答：，「說對了」，但沒有明確說出是哪一個，仍引發軒然大波，她因此被痛罵是在蹭熱度「有本事就拿出證據」，讓woppei連忙澄清就是普通朋友而已，就是私下一起玩而已，強調沒說謊，不怕衣服賣不掉，也不想刪文，但說未來說話會謹慎一點，希望酸民及網路世界能多點平靜。

woppei被發現某個定番坐姿，放大看總能看見她走光。(取材自woppei微博)

而自上回事件後，woppei也真如自己說的，並未不愉快，仍舊開心曬美照、分享日常，還常常開直播賣衣服，有眼尖的網友發現，她經常穿裙裝，有個定番姿勢是坐著並身體正對鏡頭，不知有意無意，放大照片總能發現裙子通常都很短，她露腿的同時，也會走光，露出裡頭的安全褲，又掀討論。

(中時新聞網)