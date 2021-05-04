行政院3日公布宣布天然氣第三接收站外推方案，經濟部長王美花4日出席活動時表示，作為執政黨就是要針對各種提出的意見做最大的努力，這次推出的外推方案，要額外多花150億元、多費時2年，希望可以讓外界感受到政府的誠意，解決各項關切的議題。

王美花4日陪同總統出席「2021臺灣資安大會開幕典禮」，針對三接的外推方案，王美花表示，在能源轉型、穩定供電的前提下，一定要看有什麼方法，對藻礁保護盡最大的努力，這段時間跟各方團體，不論是環團、青年團體做了很多的溝通，也把每一種可能的方案做盤點與規劃，會做出這個外推的決定，雖然期程會慢2年、同時也會增加經費，希望外界可以感受到政府的誠意。

王美花指出，如果不選擇外推、去用遷移方案，會有11年的空窗期，對我們未來能源轉型會是很大的傷害，所以我們從中找到解方、希望外界能夠支持，在8月的公投時，投下不同意票。

針對外推方案的距離455公尺，王美花解釋，這次在環評的承諾範圍找到的最適距離，「這樣就不需要重新環評，只需要走環差」，而且如果超過環評的距離，會面臨更高的風險、與更長的期程，完全沒有辦法控制，所以現在455公尺是最適合的距離。

(工商 )