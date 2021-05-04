凱美（2375）盤後公告4月業績，單月營收以6.95億元創下歷史新高紀錄，年增率達66.5％，月增率達10％，為連續第二個月刷新紀錄。

凱美表示，電容產品較去年同期成長26.1％，風扇產品為歷史新高，電阻則為29個月來新高。4月份各事業部訂單之B/B值仍持續超過1，唯客戶端晶片或其他零組件缺貨狀況開始蔓延，持續加深工廠生產調度壓力。

凱美表示，電容及風扇新建廠房工程落後至第三季底完成，加上人力、材料不足，將使成長力道受限。

(工商 )