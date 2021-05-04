凱美4月營收連二月刷新高 14:512021/05/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）盤後公告4月業績，單月營收以6.95億元創下歷史新高紀錄，年增率達66.5％，月增率達10％，為連續第二個月刷新紀錄。 凱美表示，電容產品較去年同期成長26.1％，風扇產品為歷史新高，電阻則為29個月來新高。4月份各事業部訂單之B/B值仍持續超過1，唯客戶端晶片或其他零組件缺貨狀況開始蔓延，持續加深工廠生產調度壓力。 凱美表示，電容及風扇新建廠房工程落後至第三季底完成，加上人力、材料不足，將使成長力道受限。 彩晶首季每股盈餘1元 景氣熱 4月PMI68.7創新高 (工商 ) #凱美 #增率達 #電容 #風扇 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》陽明3月每股盈餘達2.43元 首季拚7元 07:452021/05/04 財經 《半導體》世界Q2營收拚百億元、季增1成 再戰新高 15:242021/05/04 財經 《觀光股》漢來美食Q1獲利雙升 每股賺2.05元 16:152021/05/04 財經 《電子零件》信邦4月營收再奔高 Q2營運拚勝Q1 15:242021/05/04 財經 《半導體》南亞科4月營收創30月新高 Q2報價續揚助利 16:152021/05/04 財經 《半導體》宏捷科4月營收創64月新高 H2營運勝H1 16:482021/05/04 財經 標準型DRAM合約價 4月漲25％ 04:102021/05/04 財經要聞 礦機大廠 億邦去年營收減八成 04:102021/05/04 全球財經 《電子零件》車用市場旺 毅嘉4月營收雙增 09:272021/05/04 財經 《紡纖股》聚陽4月營收年增1倍 運動服、電商銷售加持 17:232021/05/04 財經 成交值、人氣爆棚 4月台股ETF投資人 破145萬 04:102021/05/04 金融．稅務 財經熱門新聞 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 台股3天暴砍千點 明殺完了？就看這件事 - 要聞 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 台股暴跌逾3％ 傳產電子全倒地 殺盤兩大原因曝光 - 財經 北富銀延攬蔡佩玲執掌金安部 打造國家級金安實力 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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