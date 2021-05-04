PPTC廠富致（6642）公布第一季財報，首季毛利率、營益率雙率雙升，分別以52.84％、32.39％創下歷史新高紀錄，毛利率首戰5字頭，累計第一季歸屬母公司淨利達3,551萬元，一季獲利抵去年上半年，年增121.93％、季增31.52％，每股稅後純益逾1元，達1.13元，寫下單季次高紀錄。

保護元件三大廠興勤（2428）、富致、聚鼎（6224）今年第一季營收全創歷史新高紀錄，富致財報表現優於預期，保護元件廠首季財報趨樂觀。

(工商 )