富致Q1突破1元 獲利飆單季次高 14:512021/05/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PPTC廠富致（6642）公布第一季財報，首季毛利率、營益率雙率雙升，分別以52.84％、32.39％創下歷史新高紀錄，毛利率首戰5字頭，累計第一季歸屬母公司淨利達3,551萬元，一季獲利抵去年上半年，年增121.93％、季增31.52％，每股稅後純益逾1元，達1.13元，寫下單季次高紀錄。 保護元件三大廠興勤（2428）、富致、聚鼎（6224）今年第一季營收全創歷史新高紀錄，富致財報表現優於預期，保護元件廠首季財報趨樂觀。 《電子零件》禾伸堂Q1每股賺3.45元 訂單看至Q3 陽明海賺 3月每股獲利2.43元 (工商 ) #富致 #聚鼎 #興勤 #單季 #毛利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股董座 邁瑞醫療最高薪 04:102021/05/04 全球財經 《通信網路》全新首季獲利創新高 Q2不淡外資喊140元 11:432021/05/04 財經 《其他電子》致茂調薪8~9％ 較去年倍增 12:342021/05/04 財經 成交值、人氣爆棚 4月台股ETF投資人 破145萬 04:102021/05/04 金融．稅務 《半導體》世界Q1每股賺1.35元 下午法說 10:182021/05/04 財經 《櫃買市場》富致4日開放信用交易 先進光預收款券管制撮合 08:192021/05/04 財經 《半導體》高速傳輸佼佼者 譜瑞-KY獲外資續喊買、看1500元 10:522021/05/04 財經 出現5疫情接觸者 苗栗縣加強全縣防疫 12:202021/05/04 生活 疫情…五大偏空訊號浮現 台股市值蒸發1兆 04:102021/05/04 財經要聞 官司糾紛懷恨 堂哥裝63瓶汽油燒死堂妹判無期徒刑 11:132021/05/04 社會 《傳產》板橋豪宅馥華雲鼎 轉手賺1400萬 11:262021/05/04 財經 財經熱門新聞 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 要聞 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 台股暴跌逾3％ 傳產電子全倒地 殺盤兩大原因曝光 - 財經 散戶小心！長榮恐爆天價賠償 傳日本船東提共同海損 - 財經 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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