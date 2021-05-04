指揮中心今公布新增2例本土確定病例，其中案1153本國籍30多歲男性，是華航航空機師。指揮中心公布其足跡，4月29日凌晨出入台北市松山區HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，當日晚間6點至8點半，到海真私房菜民生店用餐，已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

華航機師足跡曝光。

案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，Ct值13，病毒量高、傳染力強，感染源待釐清。

指揮中心公布其足跡，4月29日凌晨出入台北市松山區HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧、當日晚間6點至8點半，到海真私房菜民生店吃晚餐，目前已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

(中時新聞網)