指揮中心今公布新增2例本土確定病例，其中案1153本國籍30多歲男性，是華航航空機師。指揮中心公布其足跡，4月29日凌晨出入台北市松山區HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，當日晚間6點至8點半，到海真私房菜民生店用餐，已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。
案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。
5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，Ct值13，病毒量高、傳染力強，感染源待釐清。
指揮中心公布其足跡，4月29日凌晨出入台北市松山區HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧、當日晚間6點至8點半，到海真私房菜民生店吃晚餐，目前已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。