新北市文化局專員王錦華及黃金博物館館長謝文祥館長帶領館員們參拜。（黃金博物館提供）

金瓜石媽祖遶境，民眾鑽轎底。（黃金博物館提供）

擁有百年歷史的金瓜石迎媽祖，今（4）日媽祖誕辰舉辦遶境慶典，活動由勸濟堂主辦，上午起駕儀式後，即從勸濟堂出發，遶經新北市立黃金博物館園區後，再進入金瓜石街道巷弄間。媽祖遶境雖在非假日，仍吸引許多慕名的香客，場面熱鬧虔誠。

黃金博物館館長謝文祥表示，黃博館身為社區好鄰居，金瓜石媽祖遶境活動除邀請民俗陣頭演出外，今年更招集男性館員一同參與抬轎，深入體驗節慶感受。館內志工及服務人員，也積極參加步行遶境祈福儀式，與在地居民及來自各地的信徒，一同祈求風調雨順、平安健康，也祈福來館遊客諸事順利。

農曆3月23日媽祖聖誕、農曆6月24日恩主公聖誕及農曆7月15日中元普渡，是金瓜石地區三大信仰節慶，媽祖聖誕迎神遶境，是在地人最熟悉、參與度最高的民俗慶典之一。

今年的金瓜石迎媽祖遶境，配合各項防疫措施進行。繞境後，民眾在石山里五號寮大埕，享用社區媽媽的美味料理，感受在地溫暖人情味，並為疫情祈福，深化在地傳統信仰的傳承。

(中時 )