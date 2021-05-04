擁有百年歷史的金瓜石迎媽祖，今（4）日媽祖誕辰舉辦遶境慶典，活動由勸濟堂主辦，上午起駕儀式後，即從勸濟堂出發，遶經新北市立黃金博物館園區後，再進入金瓜石街道巷弄間。媽祖遶境雖在非假日，仍吸引許多慕名的香客，場面熱鬧虔誠。
黃金博物館館長謝文祥表示，黃博館身為社區好鄰居，金瓜石媽祖遶境活動除邀請民俗陣頭演出外，今年更招集男性館員一同參與抬轎，深入體驗節慶感受。館內志工及服務人員，也積極參加步行遶境祈福儀式，與在地居民及來自各地的信徒，一同祈求風調雨順、平安健康，也祈福來館遊客諸事順利。
農曆3月23日媽祖聖誕、農曆6月24日恩主公聖誕及農曆7月15日中元普渡，是金瓜石地區三大信仰節慶，媽祖聖誕迎神遶境，是在地人最熟悉、參與度最高的民俗慶典之一。
今年的金瓜石迎媽祖遶境，配合各項防疫措施進行。繞境後，民眾在石山里五號寮大埕，享用社區媽媽的美味料理，感受在地溫暖人情味，並為疫情祈福，深化在地傳統信仰的傳承。
(中時 )
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