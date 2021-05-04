工業電腦廠艾訊(3088)2021年首季本業營運轉淡，但受惠處分新店廠房收益挹注，使稅後淨利躍增7成、每股盈餘（EPS）1.43元，創近7季高點。展望後市，隨著訂單出貨增溫，公司預期第二季本業營運可望顯著回升，法人看好季增率上看2成，與去年同期相當。

艾訊因疫情影響出貨，2020年合併營收46.02億元、年減2.87％，為近3年低點，受本業獲利下滑及無業外處分收益挹注影響，稅後淨利3.06億元、年減33.41％，每股盈餘3.73元，雙創近7年低點。公司決議擬配息2.6元，將於5月28日股東會全面改選董事。

而艾訊2021年首季合併營收9.68億元，季減19.55％、年減13.83％，為3年來低點。不過，毛利率回升至36.66％的近1年半高點，營益率7.07％，低於去年第四季8.95％、但優於去年同期5.74％，淡季本業獲利能力大致持穩。

雖然首季本業獲利動能平平，但艾訊受惠業外收益跳增至0.71億元，較去年第四季轉盈、年增達4倍，使稅後淨利達1.19億元，季增達75.94％、年增達77.35％，每股盈餘1.43元，雙創2019年第二季以來近7季高點。

艾訊表示，首季營收下滑主要受到工作天數較少影響，但遞延的美系博弈專案訂單恢復出貨，使本業獲利表現大致穩健。業外收益跳增，主因處分1單位的閒置新店廠房、認列7885萬元的處分收益挹注，帶動稅後淨利顯著成長。

展望後市，艾訊指出美系博弈訂單持續出貨，智慧醫療及自動化設備客戶復甦動能亦強、且調升需求量，雖有零組件缺料干擾，但已排定的訂單均已完成備料，預期第二季本業營運可望顯著回升。法人預估，艾訊第二季營收季增率上看2成，與去年同期相當。

(時報資訊)