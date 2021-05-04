群電(6412)公布第1季財報，單季稅後盈餘為5.79億元，年增333.8%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為1.49元，半導體元件缺料問題難解，群電4月合併營收31.62億元，年減1.8%，群電總經理曾國華表示，第2季合併營收恐難有第1季水準，產品組合較佳，且公司已陸續向客戶調漲價格，預估第2季毛利率可望維持第1季水準。

群電第1季合併營業收入為99.82億元，年增48.8%，創下單季歷史次高，營業毛利為16.47億元，年增61.8%，受惠於較佳產品組合，單季毛利率達16.5%，年增1.3個百分點，在費用控制得宜下，營業淨利為7.73億元，年增117.4%，營業淨利率7.7%，年增2.4個百分點，歸屬於稅後盈餘為5.79億元，年增333.8%，淨利率為5.8%，年增3.8個百分點，每股盈餘為1.49元，年化之股東權益報酬率則達25.6%，單季合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營益淨利率、淨利率及股東權益報酬率等9項重要財務指標均創下歷年同期新高。

受惠於NB及遊戲機電源動能延續，且蘇州新廠產能順利開出雙重效應，群電第1季營收年增近50%，其中Type-C及電競筆電電源的成長動能最顯著，營收年成長皆大幅超越公司平均，在產品組合持續優化下，公司得以力抗匯率的不利因素，再次繳出「三率三升」的好成績，單季獲利亦創同期歷史新高。

群電表示，客戶於第1季加強拉貨力道後，公司成品庫存水位在3月底已創下新低，加上第2季原物料供需缺口擴大，預期公司部分出貨動能將受料況影響，惟供應鏈管理一向為公司強項，公司仍期望第2季營收能維持去年下半年旺季水準，由於產品組合較佳，且公司已陸續向客戶調漲價格，預估第2季毛利率可望維持第1季水準。

受到關鍵零組件缺料影響，群電4月合併營收達31.62億元，年減1.8%，累計1到4月合併營收達131.45億元，年增32.4%，並創歷年同期新高。

曾國華表示，目前整體訂單能見度已經看到第3季，今年訂單不是問題，最大變數在缺料，在原物料緊張的狀態下，公司亦將慎選訂單，以質取勝，並積極提升蘇州新廠的營運效率，致力於創造優質穩健的獲利率；望下半年，隨著智慧家庭及伺服器電源進入旺季，群電成長動能將更為多元，獲利仍有再提升空間。

(時報資訊)