據新加坡《聯合早報》5月3日報導，中國海軍5月2日證實已派出山東艦航母編隊到南海開展訓練。加上遼寧艦航母編隊，中國海軍罕見地同時展開「雙航母出巡」。該報評論，陸海軍此舉是為了回擊美軍施壓，並錘鍊遠海戰力。

中國國防部5月2日在官網上發佈消息，稱中國海軍日前根據年度工作計劃組織山東艦航母編隊，在南海相關海域進行訓練，並表明今後中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。報導注意到，中國海軍此前宣佈遼寧艦展開遠海訓練時，也使用了類似表述。

報導稱，美國總統拜登聯合盟友的所謂海上施壓策略，近月在南海愈發顯現。法國媒體報導，法國本月將派出艦艇在參加美日聯合軍事演習的途中，穿行南海。英國上月也宣佈，將派遣入役不久的大型航空母艦「伊麗莎白女王號」及其戰鬥群首次遠航，相信也將途經南海。

報導還稱，中美在南海的直接摩擦也持續升溫。美國上月公佈了「馬斯廷」號導彈驅逐艦近距離觀察遼寧艦的照片，普遍被解讀為有意與中國展開「認知戰」。

中國隨即在4月29日譴責美軍艦在中國當面海域活動頻次比去年同期增加逾20％，偵察機活動頻次超40％，並敦促美國嚴格約束一線部隊。

報導援引中國學者的話說，山東艦此次訓練表明，中國採取提升海軍建設力度的做法，彰顯在捍衛南海島礁主權和海洋權益問題上，不會屈服於美國的軍事和外交壓力。

學者認為，中美近年來在南海海空互動頻率不斷增大，拜登政府應盡快啓動與中國的軍事對話和溝通，切實提升兩國在南海的危機管控能力。這是拜登任期內美中關係最大的考驗。

報導指出，除了山東艦，中國上月初也派出遼寧艦展開訓練。日本防務省日前指出，遼寧艦從太平洋經沖繩本島與宮古島之間駛往東海，意味著中國正在東、南兩片海域同步展開「雙航母出巡」。

有分析認為，中國海軍「雙航母」的優勢正開始顯現，能常態化保證大型水面艦艇編隊持續性訓練。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院助理研究員詹姆斯·夏爾分析，在中國推進建設海洋強國的背景下，此次在東海和南海的雙部署是「自然的發展」。解放軍在這兩個海域的活動近年來越加活躍，未來預計也將繼續朝這個方向發展。

(中時 )