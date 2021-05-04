因應危老改建計畫，台北國賓飯店將於7月1日起暫停客房營運，惟館內各餐廳與宴會業務不受影響將繼續營運。台北國賓飯店已告知客房往來企業客戶，總經理李元琦並發聲明。

台北國賓飯店預計2022年正式啟動改建計畫，屆時，館內米其林一星牛排館「A Cut牛排館」，以及人氣「國賓川菜廳」與「國賓粵菜廳」，均將暫時遷移至台北富邦遼寧大樓繼續營業，服務消費者。

李元琦在聲明稿中除感謝客人長期支持與指教，並強調未來仍將持續提供優質餐飲與住宿服務，並以高度創新思維維持一貫營運活力，並回饋社會，朝永續經營之路穩健邁進。

立足市場近一甲子的台北國賓飯店，是台灣第一家五星級觀光飯店，因建物老舊，去年提出「危老改建」申請，為繼六福客棧後台北市第二件飯店申請危老改建案。

台北國賓飯店過去以日本旅客為主要客源，疫情爆發迄今，住房率銳減，而飯店原本規畫設計，亦不易轉型滿足國旅需求，為符合市場需求，國賓飯店計畫改建再出發。據了解，因都更申請作業太耗時，因此國賓不走都市更新，將申請危老改建。

國賓2020年12月4日公告，公司取得使用權資產，與富邦人壽簽約，承租位於遼寧街富邦人壽大樓一樓、二樓預計5,709平方公尺，折合1,727坪，租期共計15年，租期屆滿後享有一次為期三年之續租權。該處即是用來作為台北國賓飯店改建時，館內餐廳遷址暫時營業之用。

(工商 )