乾眼症是現代人常見的文明病之一，罹病年齡層日益廣泛，以往可能50歲以上較為常見，如今許多重度依賴3C產品的年輕族群，罹患乾眼症機率也愈來愈多，其他如更年期女性患者因缺少荷爾蒙保護作用，以及長時間配戴隱形眼鏡、假睫毛或濃厚眼妝等，都可能誘發乾眼症上身。

乾眼症為多發因子造成眼表的發炎問題，源於患者本身淚液分泌量不足、淚液品質有問題，或罹患眼瞼炎等。

常見症狀有眼睛乾澀、異物感、發紅，以及時而清楚或模糊的視力不穩定等，通常用眼時間過長、眨眼次數減少，就容易影響到淚膜的穩定度，導致乾眼症狀發生。

眼科醫師李怡萱表示，乾眼症主要可分為「缺水性」和「缺油性」2大類型，前者透過試紙進行淚液量測試，經過5分鐘淚水量少於10毫米，即為缺水型乾眼症；至於缺乏油脂型的乾眼症，則需自費接受專用檢測儀器檢驗。

依照乾眼症嚴重程度，臨床上可分為4個等級，第1級時淚液層不穩定，可能因為某一時期用眼過度、睡眠不足，或是隱形眼鏡配戴時間過長，導致短暫性發作，經過眼藥水治療、配合改變生活型態，多半能獲得改善。

到達第2、3級，可經由治療後改善，但平時停用人工淚液後很可能又會復發；若病程發展到第4級，恐出現角膜潰瘍症狀，嚴重甚至需藉由角膜修復手術來治療。

缺水性乾眼症，除了點人工淚液之外，可以評估採用淚管塞治療，主要是採用細小的矽膠管將淚液出口塞住，讓淚水能停留在眼睛表面的時間增長，促使淚液的流失速度變慢，有暫時性和永久性2種治療方式，成效因人而異。

李怡萱醫師補充，現代人罹患乾眼症以瞼板腺功能障礙導致脂質層分泌不當的比例居多，這種缺油型的乾眼症，起因於瞼板腺分泌的油脂濃稠甚至凝固狀，易導致淚液蒸發快，而產生眼睛乾澀。

李怡萱醫師提醒，長期或過度用眼的族群，平時應熱敷10至15分鐘，用眼30分鐘建議休息5分鐘，多眨眼防淚液蒸發。（圖／NOW健康提供)

李怡萱醫師曾收治1名60歲男性，因為常會眼睛發紅、眼屎多，合併有刺痛和異物感，不僅角膜破皮、眼瞼發炎，眼瞼邊緣還有不正常的血管增生，已達3級以上的乾眼症。

醫師表示，除了給予病患人工淚液、消炎藥，同時施以3次新式的眼瞼脈衝光治療，利用脈衝高頻的光與熱能，打在下眼瞼處，能有效降低眼瞼發炎反應、促進瞼板腺油脂正常分泌，後續定期點藥水保養，狀況穩定。值得注意的是，眼瞼脈衝光治療後則應加強眼周皮膚保溼和防曬，預防可能的反黑作用。

日常預防或減緩乾眼症的發生可從行為療法作起，李怡萱醫師提醒，長期或過度用眼的族群，平時應熱敷10至15分鐘，用眼30分鐘建議休息5分鐘，多眨眼防淚液蒸發。

有些患者的睫毛根部、眼瞼邊緣容易嚴重發炎，甚至長期殘留很多眼屎或分泌物，可使用眼瞼專用清潔片，做好每天清潔眼瞼的基本護理，此外，也應避免長時間配戴隱形眼鏡。一旦感覺眼睛乾澀不適、視力狀況不穩定等，應盡速就醫診治，及早控制病情。

(中時新聞網)