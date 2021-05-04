復仇？北市警餐敘 千隻蟑螂突襲內幕

昨（3）日，因警紀「松山之亂」成為近日話題人物的台北市警局長陳嘉昌，在新生北路鉅星匯宴會廳舉辦交接典禮餐敘時，突然遭2名硬闖黑衣人朝櫃台潑灑上千隻蟑螂後逃逸，引發社會譁然，對此警方已鎖定5名犯嫌，並全力追緝當中，稍早蟑螂賣家也已抵達士林地檢署接受偵訊，也鬆口表示，「買家要求愈大隻愈好。」

據中山分局調查指出，分局當下獲報後隨即派遣警力抵達現場，不過潑灑蟑螂嫌犯已逃逸，調閱監視畫面查看，現場疑有2名潑蟑螂男性，以及疑在現場把風的1男1女，4名嫌犯潑灑蟑螂後，利用步行、汽機車等變換交通工具的方式躲避緝捕。

如今撥灑蟑螂的恐怖畫面正式曝光，雖然整個過程僅短短10秒，但噁心場面已讓尚待解決「松山之亂」的警方臉上無光，並且讓治安雪上加霜。對此台北市長柯文哲今（4）日上午也表示，對台北市政府來說，暴力事件絕對不被允許，會儘速抓到人，給社會一個交代。

又今日現身士林地檢署的蟑螂賣家供稱，自己本月2日下午1時許接到疑為潑蟑嫌犯的訊息，態度著急的指定要上千隻蟑螂「有沒有貨」，沒等到賣家回應又繼續追問「最大隻多少」，感覺越大越好，接著在得知「最大1.5公分」、「250隻100元」後就確認需求，還希望以面交方式購買。不過賣家也提到，上千隻蟑螂訂單其實很常見，因此當下未感到異狀。

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(中時新聞網)