菲律賓外長洛欽飆髒話 要中方船隻滾出黃岩島附近海域

菲律賓已在和中方的南海爭議中硬起來，菲國外長洛欽（Teodoro Locsin Jnr）要求中國船隻撤離黃岩島海域時，不惜飆髒話（F-bomb）。

據《南華早報》（South China Morning Post）3日報導，洛欽周一推文，撇開外交微妙禮節，直呼中國是「醜陋的蠢貨」，並要求北京「他X的滾出菲律賓海域」。而他會飆髒話，是因為消息傳出，中方海警船在黃岩島附近海域騷擾菲國海警船。

黃岩島位於菲律賓呂宋島東部220公里，在菲國的專屬經濟海域內，但也在北京主張，擁有南海超過9成的9段線內。

這是自從3月中方出動約220艘船隻，齊聚牛軛礁附近海域，雙方升高唇槍舌劍的言語衝突以來，洛欽發飆是其中最新的一次。菲律賓外交部3日在聲明中說，北京在這些區域沒有執法權，這些越權和徘徊不去的存在公然侵犯了菲律賓的主權。

而洛欽則更單刀直入地說：「中國，我的朋友，我能多客氣地說呢？讓我想想…他X的滾。你對我們的友誼幹了甚麼事？是你，不是我們，我們在想辦法，你呢。」

(中時新聞網)