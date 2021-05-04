進入5月，大陸2021年全國消費促進月暨上海「五五購物節」正式開幕。今年的「五五購物節」，圍繞「全球首發季」和「全城打折季」兩大主題，同時線上平台商家參與熱情高漲，包含盒馬、餓了麼、聚划算、天貓、飛豬、大潤發等阿里巴巴12個業務板塊參與上海購物節，今年阿里旗下平台的整體補貼投入力度遠高於去年，首發商家數也超過去年。

百聯股份更聯結線上百聯雲店平台，以及抖音、天貓等第三方平台，和分佈在上海10大商圈的24家門店，聯手展開「5天55小時直播」，實現線上線下齊發力。

此外，大陸國潮也是「五五購物節」一大亮點。此前，天貓聯合CBNData發佈《2020新國貨之城》報告，新國貨之城總榜前5名依次是上海、廣州、深圳、北京、杭州。上海不僅扛起了全大陸1／6的新品牌成交額，還見證了老字號風生水起。在天貓銷售破億的老字號中，上海就占了近1／3。

(旺報 )