泰國台商確診卻返台，對此，陳時中表示，該名泰國台商所持的陰性檢驗報告是偽造的，登機前其時航空公司就曾詢問過，航空機組員對這事也不滿，回來後機場也攔截到體溫超標，我們跟泰國追查，他在泰國還沒有確診，因為沒有拿到檢驗報告，後來取得的報告證實確診，與所持的報告結果不同，至於是否隱匿疫情仍待調查，不過入境後持陰性證明是偽造文書，以及沒有拿到陰性報告就入境，這兩部分都是確定的。
陳時中表示，案1149偽造文書部份涉及刑事，會請法制組研議，看起來還需要釐清是否有隱匿疫情的部分。
(中時 )
泰國台商確診卻返台，對此，陳時中表示，該名泰國台商所持的陰性檢驗報告是偽造的，登機前其時航空公司就曾詢問過，航空機組員對這事也不滿，回來後機場也攔截到體溫超標，我們跟泰國追查，他在泰國還沒有確診，因為沒有拿到檢驗報告，後來取得的報告證實確診，與所持的報告結果不同，至於是否隱匿疫情仍待調查，不過入境後持陰性證明是偽造文書，以及沒有拿到陰性報告就入境，這兩部分都是確定的。
陳時中表示，案1149偽造文書部份涉及刑事，會請法制組研議，看起來還需要釐清是否有隱匿疫情的部分。
(中時 )
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