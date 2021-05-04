澳洲央行周二維持基準利率於近零水準不變，為連續第五次會議按兵不動，該央行並承諾將長期保持超寬鬆政策，儘管該國經濟將以「較預期強勁」的步伐持續擴張。

澳洲央行周二重申其承諾，必要時將保持寬鬆政策不變，直到失業率降低和通膨升高，顯示該央行的基準現金利率至少在2024年以前，將保持於史上最低的0.1%不變。

澳洲央行的決議符合市場預期，儘管該央行看好澳洲經濟前景，並將2021年的經濟成長預測從2月份預估的3.5%調升至4.75%。

澳洲央行並預估到今年年底，失業率將下滑至5%左右，並在2022年12月進一步跌至4.5%。今年2月，該央行預測到2022年底，澳洲失業率為5.5%。

該央行將於周五上午發布詳細的經濟預測報告。

澳洲央行去年曾3度調降利率，並推出殖利率曲線控制（YCC）計畫，將3年期政府公債殖利率保持在10個基點。此外，該央行啟動針對長期債券的大規模量化寬鬆（QE）計畫。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）周二在會後聲明中表示，在完成第二輪規模1000億澳元（約774億美元）的量化寬鬆計畫後，決策理事會將在7月召開的決策會議上商討未來的購債計畫。他表示，理事會準備進一步購買債券，以協助實現充分就業和通膨目標。理事會將高度重視經濟重返充分就業的前景。

(時報資訊)