據了解，新冠疫苗開發公司Novavax已經告知歐盟，計畫在今年底前開始對歐盟交付新冠疫苗；據歐盟不具名官員表示，該最新發展，將導致雙方在本周簽署正式合約。

根據雙方可能的交易內容，Novavax將對歐盟總計供應2億劑疫苗，為歐盟提供新的新冠病毒防護力。歐盟部分國家在對AZ疫苗失去信心之後，目前的大規模疫苗供應主要依靠輝瑞/BioNTech疫苗和莫德納(Moderna)疫苗。

歐盟曾與Novavax在去年12月達成初步協議，但由於Novavax的原物料問題，讓雙方沒有達成最終協定。

由於事涉機密，歐盟官員不願具名，但表示，Novavax仍有生產能力問題，但重要的是該藥廠有交貨時間表。

Novavax可能在今年底前對歐盟運送小量的疫苗，從2022年開始進行大規模供貨。這些疫苗將補足輝瑞和莫德納的供給不足。

Novavax僅表示，與歐盟的協商仍在進行中，然拒絕對交貨時間、產量問題等提出評論。

歐盟已經多次說明，目前已經獲得足夠劑量，可以在7月底前為歐盟70%的成年人接種疫苗。根據世衛組織的標準，需要約70%的免疫人口，才能切斷新冠傳染病的流行。因此歐盟正在制定未來幾年計畫，確保歐盟有足夠健康人口，能幫助控制和對抗各種變種病毒擴散。

據了解，歐盟已經與BioNTech達成一巨量的供應合約，在2022年和2023年供應歐盟18億劑疫苗，為至今新冠疫苗藥廠最大的一筆供應合約。

(時報資訊)