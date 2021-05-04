築間餐飲集團因應加速展店需求，2021年規畫招募門市正職同仁、儲備幹部、內勤主管等多元職缺，預計將徵才超過500人。其中，門市正職員工基本起薪30K、儲備幹部上看43K起，並維持一年2次調薪機會，本年度薪資調漲幅度最高達19％。

築間餐飲集團2010年以鍋物品牌「築間幸福鍋物」起家，去年鎖定火鍋及燒肉業態為主要發展項目，啟動創立以來最大展店計畫，下半年起接連推出4個新品牌，合計新展達24家店，將全台總店數推升至70家，帶動營收躍增53.3％、達21.81億元。

因應展店所需人力，築間餐飲集團1年來招募超過800名員工，目前員工數超過1900名，且有別於其他餐飲體系，正職員工比例高達65％。同時，集團無畏疫情，保持每年2次升遷及薪資調漲機會，1年來晉升人數超過200位、獎勵人次超過800人次。

看好台灣餐飲內需爆發，築間餐飲集團年初再推第6個新品牌，目前有59家「築間幸福鍋物」、6家「燒肉Smile」、6家「有之和牛」、3家「日暮裏」、2家「本格和牛」及1家「杉本 黑毛和牛一頭切」，全台總店數達77家，目標今年突破百家門檻，帶動營收上看40億元。

因應展店人力需求，築間餐飲集團正招募包括門市正職同仁、儲備幹部等職缺，前者基本起薪30K、夜班加計津貼達36K，儲備幹部則上看43K起。內勤單位及主管職則開出訓練部主管、薪酬主管、軟體設計工程師、公務專員、總務專員及行政秘書等，估計徵才逾500人。

而築間餐飲集團內部每年舉行2次晉升面試制度，依員工表現進行職等職級的調整及調薪，等同一年有2次調薪機會，本季晉升考核已有加入未滿1年的同仁調薪達19％。集團表示，後續升遷及獎勵門檻不僅會維持以往標準，薪資調漲幅度將持續看好。

此外，除了基本的員工旅遊、年終獎金、三節禮品、尾牙及餐敘獎金外，築間餐飲集團對任職滿1年以上的二職等員工，每年生日均會大手筆送上「999純金生日金幣」1枚，每年送出超過600枚，今年更特別打造「999純金集團徽章」，感謝高階主管1年來的領導及努力。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，集團全台分店每月來客數超過50萬，且回客率高達80％，挾高市占優勢，將有效提高整體營收表現。而集團升遷皆依照個人考績及職能績效評核，藉由獎勵制度激勵新生代主管，栽培服務業菁英是集團的重要使命之一。

(時報資訊)