王緒緒外型甜美加上傲人身材，不僅在學生時代有「台藝大校花」美譽，更三度登上批踢踢表特版，還被網友封為「台版波多野結衣」，近來即將升格為人妻的她，曬出前往澎湖度假的網美照，卻遭網友詢問是否懷有身孕？讓她難掩怒火留言反擊。

王緒緒3月接受男友求婚，準備邁入人生下一個階段，近來曬出在instagram分享前往澎湖旅遊度假的美照，只見她一身粉紅芭比裝扮跪坐在碼頭旁，眼睛更是笑到瞇成一條線，不過她坦言：「挑戰跪姿拍照真的超瘦但超痛」，未料有網友看到這張照片，竟留言詢問「妳是不是有啦」，對此，她留言駁斥：「並沒有」，沒想到卻被質疑「女人說沒有就是有」，這讓她難掩怒火回嗆：「不管是結婚或是胖了，就要說別人懷孕是一件很沒禮貌的發言，你知道嗎？」

此外，王緒緒強調自己本來就不是瘦巴巴火柴人類型，但立刻被粉絲安慰：「我覺得不是胖欸！是剛好顏色不對，一樣是水水」，不過她對身材遭批評倒是看得很開，她表示只是覺得有些人得知女生結婚了，就要講是不是懷孕，對於這種想法，讓她表示是一種很歧視、很傳統的思維。

王緒緒有台藝廣電系花、台版波多野結衣之稱，除了多次登上PTT表特版和各大論壇，甚至曾攻佔大過陸論壇，還被大陸網友稱讚是「超胸版」的沈佳宜，至於感情方面，曾被爆出和台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩的新歡，也就是電視台「花美男」記者交往過，立刻引發議論。

(中時新聞網)