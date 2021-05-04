台中市長盧秀燕表示，數字會說話，空品變好，民眾有感，感謝市府團隊用心及民眾配合，目標是好還要更好，市府會繼續努力。（盧金足攝）

改善空氣品質近來又成為藍綠攻防戰，台中市環保局、交通局4日在市政會議專案報告，組成專案稽查小組，更祭出獎勵措施，鼓勵民眾汰換老舊烏賊車、推動電動機車、建置友善電動車輛使用環境，讓台中PM2.5逐年下降，由於電動機車騎士最怕找不到充電站，鼓勵民間設置充電站，汽車充電站每站補助5萬元，電動汽車充電站每站補助1萬元。

市府「先公後私、先大後小」管制空汙，台中PM2.5逐年下降，2019、2020連續2年獲環保署空品考評「特優」，2020年電動機車成長38.3％六都第一、老舊機車淘汰率16.6％六都第二、電動公車數量更居全國之冠。

市長盧秀燕表示，數字會說話，空品變好，民眾有感，感謝市府團隊用心及民眾配合，目標是好還要更好，市府會繼續努力。

「打造台中市生態宜居城是我上任時重要的施政目標之一」，盧秀燕說，這幾年持續強力管制空汙，不管是老舊機車汰換、電動公車增加、AI科技執法等項目都在全國名列前茅，紫爆天數已較往年下降。

市府重視市民生活感受，更要繼續努力，落實節能減碳、積極守護空品，讓民眾擁有良好的生活環境，打造台中宜居城。

環保局副局長商文麟以「大車小車作伙來，台中空品齊努力」專案報告，管制台中移動污染源作為，台中2020年與中央合編4.6億元補助老舊機車汰換電動車，電動機車新增量全國第二，成長率38.3％六都第一，電動機車數量倍增，市府努力朝3倍增邁進。

台中2020年老舊機車淘汰量全國第三，淘汰率16.6％六都第二，等於每年PM2.5削減量16.8公噸、減碳量3萬7913公噸，相當於種植210萬棵樹。

台中市推動公務機車電動化，優先汰除已使用10年的燃油機車，預計今年汰換265輛、2022年再汰換119輛；推動民眾機車定檢，定檢率自2018年78.2％逐年提升至去年83.3％。

大型柴油車汰舊換新，自2017年起台中4年內補助4822輛，累計補助金額12億2205.5萬元，PM2.5削減量每年達309.1公噸，設籍台中市大型柴油車輛數逐年遞減，2017年至2020年期間車輛數減少約5.6％，加速汰除高汙染車輛。

「台中市電動公車全國最多！」交通局副局長江俊良表示，台中市電動公車分布29條路線、高達197輛，居全國之冠，相較2013年第1條路線、10輛公車，數量成長18倍以上。

交通局拚今年電動公車總數目標可達240輛，將可減少1.72公噸PM2.5，相當於減少約1.3萬輛機車的PM2.5排放量。

(中時 )