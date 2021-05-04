台大醫院收治一名肺癌末期腦轉移的中年婦人，醫師費時找出9顆腦腫瘤，經AI重複確認，竟又揪出2顆險被漏掉的微小腫瘤，讓患者可在同一療程內治療，省錢又免於再次手術之苦。

台大醫院今天召開記者會，宣布與醫隼智慧公司合作研發出全球首款腫瘤自動圈選AI系統VBrain，可自動圈選協助醫師找出微小不易發現的腦癌，此系統已取得美國食品暨藥物管理局（FDA）認證。

台大醫院放射腫瘤科主治醫師許峰銘指出，過去腦癌檢查影像多靠醫師手工圈選，不僅費時，且估計有1成微小腫瘤可能被漏掉，大多屬惡性的腦轉移瘤。

為降低對正常腦組織的傷害，腦癌治療必須考量精準度。台大醫院導入AI腦癌自動圈選系統，歷經18個月的臨床驗證，迄今協助治療超過100名病人，其中7成是腦轉移瘤，上述婦人就是其中之一。

收治該病例的台大醫院神經外科主治醫師蕭輔仁說，他花費超過1小時檢視婦人的檢查影像，只找到9顆微小腫瘤，之後透過AI系統重複確認，又揪出2顆。

蕭輔仁表示，儘管微小腦瘤能等到腫瘤變大後再治療，但病人得多花錢，若能在同一次療程內發現並治療，對病人最佳。目前婦人已放療完畢，將待3個月後檢視成果。

許峰銘提到，導入AI系統，估計可減少一半圈選時間，且可讓患者更即時得到治療，且若漏掉微小腦瘤未治療，一旦惡化恐影響神經功能，可能出現無法動彈、語言或記憶出問題等，患者與其照顧者都會深受影響。

台大醫院腫瘤醫學部主任葉坤輝表示，AI系統協助下，不會遺漏微小腫瘤，可精準治療並減少副作用，並節省醫師時間，可服務更多病患或加強醫病溝通。

醫隼智慧執行長呂任棠表示，目前全世界僅有8款AI自動圈選系統通過認證，其中VBrain可圈選腫瘤組織，讓癌症治療更精準。此系統取得美國FDA認證後，也正在申請衛生福利部食品藥物管理署認證。

台大醫院院長吳明賢以「鷹眼」形容AI系統，他表示，相信這樣的成功範例會愈來愈多，且未來可能不僅用於腦癌，肝癌或其他癌症也可望協助判讀。（編輯：張芷瑄）1100504

(中央社)