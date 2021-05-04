台北市政府去年初成立大數據中心，負責資料應用、整合的資料治理委員會也在同年12月創建，市長柯文哲一句「委員會將規畫如何賣民眾個資、收費機制」，嚇得北市議員趕緊提案，要求市府訂定自治條例，確保個資只供市政研究，不得對外販售或特定人士使用，資訊局也承諾開放資料將謹守去識別化等原則，絕不會涉及個資、販賣行為，該提案最終順利通過。

北市府近年推動資料開放平台，去年更傳出市府有意販售民眾個資供商業使用，柯文哲當時透露，資治委員會將決定販賣模式，並針對公益、產業獲利2種性質，制定不同收費機制，秘書長陳志銘也提及，不會特別限制中資和外國企業使用，但必須確保資料安全，但此說法無法弭平外界疑慮。

市議員李建昌為此提案，要求市府制訂法規，承諾民眾個資只得進行市政研究，不得對外販售或供特定府外人士使用，該案獲得多位議員連署，於今早的財建委員會上審查。李舉例，疫情期間許多活動執行實名制，難保該單位不會擅自取用，但市府作為政府機關，應嚴加保護個資安全，不要隨意被外界所用，即使要用來研究，也須受到法律約制。

資訊局長呂新科回應，市府是依《行政院及所屬各級機關政府資料開放作業原則》、《政府資訊公開法》兩大法規提供公開資料，期能結合民間資源和創意，達成施政便民和公開透明的目的，資治委員會成立是希望兼顧「數位便民」與「個資保護」，為市政資料的運用納入把關機制，絕不會販賣個資。

呂指出，目前共開放2600個資料集，包括公車點位、到站時間等去識別化的資訊，所有民間單位都能公開存取，至於是不是中資，目前尚未有把關和限制。資料公開時，也不會對外收取費用，因此沒有公開販賣問題，僅有12筆資料因資訊梳理、複製產生相關規費，才會收取成本費。

議員應曉薇質疑，政府時常與超商合作繳費機制，倘若有不肖業者刻意挪為他用，市府等於是間接洩漏個資，建議市府思考如何防堵；議員林穎孟則說，雖然民眾登錄系統前會有定型化契約，告知相關權利事項，但很多民眾不會看，即便事後反悔想取消個資授權，卻無相關管道可終止、取消資料留存，期市府能研擬相關不同意機制。

呂新科則澄清，市府若和廠商合作會基於「零信任基礎」，不會讓對方取得個資，如超商繳費，資料只會進到指定的交易編號，除非民眾同意填寫紅利活動表格，這就回到個人的資訊素養，至於個資授權的事後取消機制，將在下次資治委員會時提出討論，看看有沒有辦法變成北市特別作法。

主席、市議員黃郁芬最後也提醒，雖然市府開放資料有依循中央規定，但細節須靠市府修法，別只停留在設定SOP、研擬辦法。該提案最終在議員同意下審議通過。

(中時 )