台中市4日凌晨發生一起追撞事故，一名56歲許姓男騎士酒後騎車行經北屯區中清路二段近庄美街口追撞前方正停等紅燈貨車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市4日凌晨發生一起追撞事故，一名56歲許姓男騎士酒後騎車行經北屯區中清路二段近庄美街口追撞前方正停等紅燈貨車，許男當場連人帶車倒地還濺血，警方與救護人員到場時，他坦誠有喝酒，經送醫雖無生命危險，但經抽血換算的酒測值高達1.1，已達到「半夢半醒」狀態，警方也在訊後依公危罪嫌究辦。

4日凌晨3時許，56歲許男與友喝酒後騎車準備返家，途中行經中清路與經貿五路口時，疑不勝酒力，竟直接追撞前方由65歲楊姓女司機駕駛的貨車，猛烈撞擊後，許男當場連人帶車倒地，並且血流滿面。

轄區第五分局交通分隊獲報前往現場，當場看見貨車左後方向燈遭撞歪，機車車頭嚴重毀損，而滿面是血的許男則坦言剛才有飲酒，警方隨即通報救護車將他送醫，所幸僅頭部及全身有多處擦挫傷，經救治無生命危險。

許男經抽血換算酒精濃度，酒測值竟超過1.1毫克，嚴重超過法定標準值，警方將針對酒駕行為依公共危險罪嫌送辦；據了解，一般人酒測值在0.15毫克以下屬「清醒」狀態；0.15至0.25毫克多數駕駛人「對速度及距離的判斷力差」；0.25至0.4毫克間為「興奮、反應遲鈍」；0.4至0.75毫克間為「錯亂、判斷力嚴重受到影響」；而酒測值1.1毫克，則會出現嗜睡、恍神、視力模糊、站立不穩，即乎已是「半夢半醒之間」。

(中時 )