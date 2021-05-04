促轉會今天舉行「探求歷史真相與責任的開始：壓迫體制及其圖像」發表會，公布威權時期總統、總統府秘書長、國防部長等16類軍事審判與政治案件偵辦的機關決策首長與官員名單，兩蔣都被列其中。促轉會主委楊翠表示，至少上萬名平民因叛亂罪名，失去生命或自由，官員應該至少負起政治與歷史責任。

促轉會表示，就組成壓迫體制的重要支柱「軍事審判制度及情治機關運作」為焦點，發表促轉會調查研究成果，從「黑名單」制度看情治機關如何與一般行政機關的協力；從促轉會審定的政黨政治檔案，分析黨國運作。另外，並首度揭露對軍法官、情治人員和線民的訪談調查成果。期能推進社會對威權統治的認識，並作為開展台灣轉型正義下階段工作的重要基礎。

促轉會主委楊翠致詞時表示，促轉會對威權統治時期的壓迫體制，提出討論圖像，圖像有四個層次，一個是釐清壓迫體制、二是釐清加害行為、三是釐清並指認加害者、最後才有辦法進入到究責。

楊翠說，這場發表會透過對壓迫體制的全盤掌握，論述威權統治者的角色與影響，此外，也針對相關的軍法官、情治人員、線民，進行當事人訪談。

楊翠表示，過往相關討論大多數集中在檔案，不過，檔案有時會落入兩極概念，有些人認為檔案白紙黑字，寫的是真相，但有人認為檔案被編造、是假的，因此促轉會這3年來進行對當事人的訪談，以核實檔案中的虛實，進行交叉比對，並透過訪談積累，對壓迫制體制的運作，更深入了解，這樣子還能更深入去看見體制當中的人。

根據促轉會所公布的名單，壓迫體制的官員包括，先總統蔣中正、嚴家淦、蔣經國，前總統府秘書長蔣彥士、馬紀壯，前總統府參軍長桂永清、孫立人、周至柔等人。

(中時 )