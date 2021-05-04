高端精密沖壓大廠和勤精機（1586），4日公告4月合併營收2.05億元，月增0.53％、年增1.57％，累計今年前四月合併營收8.32億元、年增33.94％。和勤表示，汽車與硬碟零件出貨維持穩定成長，包括電動車零件及工程機械零件出貨明顯增加，營收穩步攀升，且新產品量產及美系電動車製程優化的效益，預期下半年顯現，使得全年營運表現，逐季走高可期。

和勤4月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.52億元，占比73.86％；硬碟機構件（VCM Plate）0.5億元，占比24.19％。和勤說，汽車零件部分，美系電動車的零件出貨，按計畫增量，且採新製程的產品也開始小批量生產，但在燃油車方面，部分品牌車廠，因晶片缺貨影響拉貨，4月汽車零件出貨因此與3月持平。

至於硬碟（HDD）零件，因進入傳統淡季，出貨的變化亦不大。不過，挖掘機、起重機等工程機械的液壓系列零件出貨明顯增加，營收占比拉高，貢獻公司4月營收成長。

電動車零件為和勤未來產品開發的重心，目前美系電動車大廠為公司最大客戶，和勤供應該廠高壓開關平台件及門鎖，也持續開發其他零件，目前還朝小總成件供應商發展；同時，公司優化現有產品製程，新製程的產品，4月小批量生產，預期效益將陸續顯現。

此外，和勤也供應其他電動車品牌等新能源車的座椅及門鎖等零件，並同步與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，未來電動車零件的營收占比，可望持續提高。

和勤的硬碟零件終端客戶為Seagate、WD等大廠，八成產品為高階伺服器機種零件，不受硬碟PC市場縮減影響，但公司硬碟零件則受惠於宅經濟效應及虛擬貨幣挖礦商機。和勤隨著客戶的開發藍圖，將朝50TB、100TB的高階儲存硬碟零件發展，下半年進入產業旺季，公司硬碟零件的貢獻，可望進一步提升。

(工商 )