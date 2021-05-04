提前歡度母親節，霧峰分局大里分駐所志工媽媽們一人準備一菜，在所內與員警餐敘，適逢大里分駐所楊俊宏所長調任第五分局東山派出所，霧峰分局分局長陳家銘也與志工中隊長許秀美、大里所警友站長王等至所頒發紀念品歡送所長。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

母親節要到了，感謝派出所員警平日辛勞，母親節也要輪班， 霧峰警察分局吉峰派出所志工團隊、大里分駐所志工團隊，近日號召志工們一人準備一道菜，展現媽媽的好手藝，準備近20道菜色，在母親節前夕，與吉峰派出所、大里分駐所及警備隊警察同仁們一同慶祝母親節。

警察日夜輪班，常常假日也無法陪伴家人，為讓警察同仁有著家庭的感覺，二派出所的志工媽媽們在其各分隊長曾惠真、游舒嵋的號召下，每人各準備一道「有媽媽的味道」的家常菜，在所內提前過母親節慶祝活動，讓員警們吃了「志工媽媽」的菜，想起了自己的嗎媽，暖了胃也暖了心。

而大里分駐所長楊俊宏，於4日調派至第五分局東山派出所服務，霧峰分局分局長陳家銘也與志工中隊長許秀美、大里所警友站站長王等至所頒發紀念品歡送所長，並與大里所同仁一同歡慶母親節，陳家銘指出，感謝楊所長，這兩年來位大里治安的付出，預祝楊俊宏所長，前途似錦、步步高升。

陳家銘表示，為強化霧峰分局各項警政宣導推廣，今年成立了「好安心警察志工宣導團」，希望藉由志工夥伴們針對警政成效、婦幼安全及為民服務等做宣導，以達到預防犯罪及防制交通事故的效果；而志工團們協勤服務民眾外，現還用溫暖的心關懷警察同仁們，透過母親節餐聚，增進志工與員警的交流，鼓舞同仁工作士氣，互相為台中市治安及交通繼續努力。

(中時 )