香港性感女星白雲（本名：白雲鳯）擁有35E傲人上圍和甜美顏值，讓她成為著名的性感女神，還受封「波神」的美名，儘管已經名花有主，和曾參選香港先生的江俊霖在2016年結婚，但她仍毫不吝嗇展現身材，日前她上傳自己坐在床上，僅用枕頭遮住重點部位的照片，再度掀起討論。

日前白雲曬出一組床照，只見她和圈內好友阮兒坐在床上，全身看似一絲不掛，僅用大枕頭遮住重點部位，露出一雙纖細大長腿和白嫩香肩，波濤洶湧的上圍更是若隱若現，某些角度更是感覺下秒就會走光，讓網友們充滿遐想，看得忍不住臉紅心跳。

白雲也在內文有感而發：「不敢去刻意追求什麼，只是希望所有美好的開端都有一個美好的結局，一如這春夜長長遠遠。」貼文一出，立刻讓網友陷入暴動，大家都將焦點放在2人火辣的身材上，紛紛激動直呼「好像沒穿衣服！」、「好美！」、「好誘惑！」、「我戀愛了」。

事實上，儘管白雲擁有性感身材，酸民的留言還是讓她感嘆，：「不適合自己的衣服，讓自己一秒身型壯碩，土味即視」，如今她更懂得欣賞自己的身材，更霸氣宣告，「姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感」，字裡行間充滿正能量，受到網友們一片叫好。

(中時新聞網)