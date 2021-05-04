行政院昨天推出第三天然氣接收站外推方案，將把工業港再外推455公尺，引發環團討論，藻礁公投推動聯盟再次強調外推方案無法解決大潭海象不佳的問題，且在生態敏感區大規模開發，仍有生態破壞疑慮，對此，地球公民基金會今天聲明指出，肯定政府正面回應社會重視藻礁保育，願意提出替代方案，政府必須承諾於8月底公民投票前，將外推方案送入環評會。

地球公民基金會表示，希望三接爭議能找到最小衝擊減煤時程的方案，外推方案是目前眾多替代方案中，對減煤時程影響最小的，但仍需再加上極大化節能節電。據估計，三接緩建約影響100至137億度電力需要使用燃煤，認為政府應提出更積極的節電計畫，盡可能降低對於減煤時程所受到的影響。

地球公民基金會說，依照政府說明的外推方案，海域部分因為不需浚深航道，可減少對礁體的直接破壞，且取消了工業港填海造地21公頃，縮短防波堤長度，再減輕開發影響；而對於漂砂可能影響藻礁，則透過改變工業港設計和管理來減輕，但仍待透過環差去確認釐清，未來工程中若有實際影響應有停工機制。

地球公民基金會提及，政府必須承諾於8月底公民投票前，將外推方案送入環評會，進行環評差異分析報告與審議，並在環評審議期間，召開聽證會或類聽證，透過更充分的資訊和可信賴的程序去釐清和決定，民進黨政府應更清楚說明遷址方案不可行的評估基礎，在環差上切莫重蹈覆轍，試圖干預環評，避免程序的不正義，再度陷入無止境的惡性循環。

地球公民基金會指出，台灣處於特別艱難的國際處境，強健的經濟力是台灣抵抗中國併吞的基礎，面對全球氣候與減碳挑戰，台灣必須追求碳排放與經濟成長脫鉤的低碳產業模式，不應任由電力、能源需求不斷擴張，應持續追求環境永續的發展模式。

(中時 )