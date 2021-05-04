大學考招新制明年實施，教育部原規畫，明年申請入學二階甄試在6月舉行、分科測驗則是在7月底考，但引起許多反彈。招聯會今召開教務長工作小組會議，認為申請入學二階甄試應在5月中、分科測驗在7月初舉行比較適合，不過這仍要經過常務委員會議通過才算數。

教育部長潘文忠日前在立法院教育及文化委員會進行「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」專題報告，明年大學申請入學6月底才放榜，分科測驗（原指考轉型而來）規畫在7月24日、25日兩天辦理，8月25日放榜。這將讓考生完全沒有暑假，引起極大反彈。

對於外界反彈，教育部今表示，日前提出的111學年度大學考招日程建議，是教育部與各個涉及考招的單位、教育團體、高中大學代表等初步討論的意見，尚未定案，刻交由大學考招單位共同議定，並會徵詢社會各界意見，預計於這學期定案公布。屆時將以各考招單位所公告之考試及招生簡章所定時間為準。

招聯會今天召開教務長工作小組會議，討論111考招時程。招聯會執行秘書、清大副校長戴念華表示，教務長工作小組會議認為，明年大學申請入學應審查6個學期成績，前5學期用數位資料、第六學期用pdf檔案，才有足夠的時間審查；時程調整為5月中旬第二階段甄試，7月上旬舉辦分科測驗考試。全案還要經常委會討論後才算定案。

據了解，在會議中，大學教務長們認為，6月是大學最忙的時刻，包括要舉辦期末考及碩博士班的論文口試等，如果要又進行大學申請入學的二階甄試，老師們會忙不過來。因此，明年申請入學二階甄試應該在5月中旬舉行。

此外，如果分科測驗照教育部的規畫在7月底舉行、8月底放榜，那學生及教授都將沒有暑假，而且7月底常有颱風來襲，也會讓這項考試出現變動。因此教務長工作小組會議主張，分科測驗應在7月上旬舉辦。

民眾黨立委高虹安今天也針對明年大學考招時程召開記者會，出席的台大電資學院院長張耀文表示，教育部為了讓「高三學習完整」所以規畫分科測驗7月底舉行，但這其實未對症下藥，而是頭痛醫頭、腳痛醫腳，不僅無法解決問題，還徒增更多紛擾。

台北市家長會長團體聯盟副總會長廖淑蓉表示，高中畢業典禮大多是6月上旬舉行，如果分科測驗在7月底辦理，有將近2個月非正規學期期間，是不是等於變相鼓勵大家參加考前補習衝刺班？

(中時 )