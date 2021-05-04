嗆吳怡農向黑道宣戰「先處理黃承國」 鄭麗文國台語雙聲道酸：我笑你不敢！

國策顧問、民進黨前北市黨部主委黃承國批評曾是民進黨籍的國民黨立委鄭麗文「你們可以丟我石頭，就她不可以」，強調自己忠於台灣政治價值與路線；鄭反諷民進黨「整形整到連自己的媽媽都不認識了」。國民黨前副祕書長蔡正元在臉書感歎發文，舉國務機要費除罪化、李義祥、王定宇、趙介佑等人的爭議為例，大酸「清廉、勤政、愛台灣」，開嗆「黑道民主，金錢進步，就是民進黨的本名。」

蔡正元以「民主的衰敗」為題發文說，有人把民主當做一種信仰在崇拜，相信天下為公，就相信人民作主；有人把民主當作一種生意在操作，相信金錢至上，就相信詐騙選票才是硬道理；有人把民主，當作一種黑道在經營，相信幫派地盤，就只相信搶糧、搶銀、搶女人。

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他說，民主進步黨「號稱」又民主又進步、又清廉又勤政又愛台。掀開這個「號稱」的遮羞布，陳水扁貪污國務機要費，可以修法讓貪污除罪化，就算是「清廉」；民進黨的黨代表李義祥，可以包工程包到滿，滿到讓工程車掉落鐵軌，害死太魯閣號49條人命，只見工程管理費被拿去養網軍。真的很「勤政」；民進黨的黨代表趙介佑，可以染毒、開槍、搖擺警局，背後還有黑道家族撐腰，一看民進黨黨部根本是黑道堂口，連黑道都很「勤政」。

此外，民進黨的立委，可以花八千元租金，包早餐包接送，兼睡光黨內名女人，還可以公開嫌太貴，實在日夜都很「勤政」；民進黨昨是今非，推銷台灣人吃萊豬還不夠，又要喝日本核污染的廢水，又要吃日本核輻射區的食品，又要高價買美國天然氣，又要破壞藻礁建天然氣進口港，又要打從黑市高價買的到期疫苗，真的非常「愛台」。

蔡正元酸嗆，總之，「黑道民主，金錢進步」，就是民進黨的本名。

(中時 )