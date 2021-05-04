2021年第23屆台北電影節形象廣告《回家》於今日首播。形象廣告《回家》幽默詼諧的以影像創作者經常與觀眾溝通的「走出戲院，你會帶走一些東西」為創作靈感，是電影《怪胎》導演廖明毅與台北電影節影展大使邱澤首度攜手合作，雙方首次合作激盪出的火花，令人好奇。

2021台北電影節形象廣告｜《回家》

本次台北電影節形象影片由導演廖明毅執導，是他繼以iPhone拍攝長片《怪胎》後的最新作品，是以最新的iPhone 12 Pro Max所拍。針對iPhone 12 Pro Max的影片畫質，廖明毅導演表示，原本就了解到iPhone 12 Pro Max在相機上有畫質的提升，在他實際拍攝後，也對於本次畫質的提升相當驚艷。他也對iPhone 12 Pro Max主鏡頭在光圈以及防手震上的提升印象深刻。

本次台北電影節形象廣告的拍攝經驗，導演透露僅用一支iPhone 12 Pro Max就拍攝完成（《怪胎》是用三支iPhone拍攝，有備用機），還是有外接bitplay的外接鏡頭。但是他相信在iPhone相機逐年提升趨勢下，未來利用iPhone拍攝時的外接設備會逐漸減少，越來越能夠作為正規攝影機來使用。

針對期待利用iPhone或者手機拍攝自己影像作品的朋友，廖明毅分享iPhone不太適合拍攝較為單調的畫面，因為會看出色階。正是因為他過去拍攝電影《怪胎》的經驗，本次在拍攝《回家》時，在畫面設計上也更為豐富。並且因為iPhone拍攝上跟焦比較困難，也是利用iPhone拍攝時分鏡需要下功夫的地方。若是想要利用iPhone拍攝影像作品，手機已經成為隨手可得的攝影機，在拍攝成本上相較於過往成本少很多（例如：攝影組人力配置以及場務組（讓大型攝影機移動）的人力配置都會降低），能降低許多拍攝上的成本，能讓更多人培養或是發展拍攝的能力。

對於擁有不少iPhone拍攝的經驗下，導演廖明毅表示，他對於未來iPhone的期待是，盼望長焦、超廣角鏡頭的光圈能夠放大，且期待iPhone畫質能夠超越4K，若能達到那個境界，他趣味的表示那就會「無敵」。而至今就算有不少iPhone拍攝經驗，他仍舊對於小小的iPhone就能拍攝電影的能力覺得驚奇。

在今日的形象廣告發表會中，台北電影節影展大使邱澤也分享到，他曾經詢問過編劇徐譽庭（知名作品《我可能不會愛你》、《誰先愛上他的》）要如何做一個編劇？徐譽庭表示就是「就是把筆拿起來寫」就好，也就是當我們開始嘗試，就會朝自己想成為的目標邁進。你也期待成為攝影師？或甚至是導演？拿起你口袋中的iPhone來拍攝日常生活的感動，說出你發現的獨特故事吧！

(科技)