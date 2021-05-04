臉書粉絲專頁昨爆料，高雄左營副供站採買的豬排外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國。國防部發言人史順文今表示，外箱標示的是製造與加工是在台灣，內容則標示豬肉原產地為美國，此舉符合衛福部標示規定。對此，國民黨立委李德維痛批，國防部以前不是稱，會要求副食品供應商優先採用國產豬肉，結果豬排的原產地是美國，完全不意外的事態發展，沒有驚訝，只有心痛。

「靠北長官2021」臉書專頁昨（3日）有一名自稱是海軍官兵的網友po照發文寫道，在高雄左營副供站採購的，由「欣樂食品」發售的「御膳里肌豬排」，外箱註明產於台灣，但內包裝卻標示「原產地：美國」。

對此，李德維今（4日）在臉書發文表示，元旦開放美豬進口迄今，明明數據顯示已有上千噸的美豬入台，市面上卻遍尋不著，觸目所及都是台豬標章，但美豬到底去哪了？這大哉問，有了初步解答，果不其然，相對具有價格優勢的冷凍美豬早已流入市面，進入平價豬肉加工食品的生產鍊。

李德維批評，從國軍副供站採購的食品，卻出現內外包裝不一的瑕疵，廠商有沒有違規？而國防部要求副食品供應商優先採用國產豬肉，結果豬排的原產地是美國，有沒有違反合約規定？

去年萊豬論戰，李德維指出，國民黨與許多學者專家最擔心，也一再疾呼的，就是美豬會進入對成本錙銖必較的平價食品生產鏈，而到時，受影響的就是生活比較辛苦的百姓，或是沒有太多選擇餘地的軍警等職業別，而民進黨則反駁，美豬難吃不會有人進口。事實證明，成本才是更強的市場決定因素，所以民進黨政府還要繼續穿著「國王的新衣」嗎？

對於高雄左營副供站的豬排外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國爭議，史順文今（5日）表示，外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國，此舉符合衛福部標示規定。國防部並出示檢驗報告指出，副供站為維護官兵健康，在3月11日將肉品送去檢驗，確定沒有含瘦肉精，產品標示也是符合衛福部規定，官兵可以放心，沒有問題。

(中時新聞網)