華航、諾富特群聚風暴持續擴大，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠質疑，諾富特之亂中央跟地方互踢皮球，導致出現防疫破口，呼籲陳時中扛起責任。黨團幹事長蔡壁如痛批，是否防疫時間久了，螺絲鬆了，要求政府應該盡快檢討，把防疫破口補起來。

邱臣遠指出，這次諾富特之亂，代表部分倉分流出現疏漏，中央流行疫情指揮中心認為依規範是地方政府責任，桃園市長鄭文燦則認為是華航、中央疫情指揮中心，甚至民航局都有責任，中央地方顧著踢皮球，卻沒有提出檢討報告。

邱臣遠認為，衛福部長陳時中是中央疫情指揮中心指揮官，要肩負跨部會及地方政府整合，把不對稱的資訊漏洞補起來，不然防疫破口會產生很大危機。

蔡壁如則說，過去一年半以來台灣防疫做得很好，是靠政府與人民共同合作，但近期出現防疫破口，是否是對防疫太有自信，俗話說，驕兵必敗，這是漫長的戰爭，需要政府跟人民持續配合，尤其夏天要到了，整天戴口罩會是挑戰，防疫不能鬆懈，要勤洗手、戴口罩。

針對防疫旅館分倉分流部分，蔡壁如質疑，是否防疫期間拉長螺絲鬆了，政府應該盡快上緊發條，如果採購疫苗到或，呼籲民眾盡快去施打疫苗，因為疫苗是對疫情的最後武器，務必盡快施打。

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(中時 )