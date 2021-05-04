新營警分局為分局奉祀的黑面三媽今日上午舉辦祝壽。（張毓翎攝）

有員警和警眷準備SK-II高檔化妝品祭拜。（張毓翎攝）

新營警分局為分局奉祀的黑面三媽今日上午舉辦祝壽。（張毓翎攝）

台南市新營警分局奉祀「黑面三媽」迄今已有31年，適逢「媽祖生」，分局長斯儀仙4日上午11點半率隊向黑面三媽上香，巧合的是，在祝壽的同時，基層便傳來破案好消息。警方日前追查一起機車失竊案，鎖定2名有毒品前科的犯嫌，經多日埋伏，今日上午出擊，逮到其中1人，且除找到失竊車輛，還當場查獲海洛因、注射針頭及另4名毒蟲。

4日是媽祖婆的生日，新營警分局為分局奉祀的黑面三媽舉辦祝壽，分局和分駐所、派出所準備各式供品拜媽祖，曾在分局服務過受黑面三媽保庇的員警和警眷也前來祭拜，分局長斯儀仙準備面膜，要讓媽祖「妝水水」。

新營警分局轄區4月30日發生2輛機車失竊案，警方當天晚上掌握趙姓和何姓2名犯嫌身分，新營警分局偵查隊、太宮派出所派員連續多日觀察埋伏，昨日警方布置神壇時，特別向黑面三媽誠心祈求早日破案，別讓員警守太久。

果然，今日在祝壽大典後，便傳來破案好消息。接近中午時，警方在外埋伏，眼見時機成熟上門，當場逮到趙姓犯嫌，並查獲海洛因、注射針頭及另4名毒蟲。

值得一提的是，此案警方不眠不休地埋伏4天，就多逮了4隻毒蟲，讓不少員警直呼「太神奇了！」警方正全力緝捕何姓在逃，並持續擴大清查毒品流向等情事。

(中時 )