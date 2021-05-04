資誠（PwC）會計師事務所指出，印度近年經濟成長表現亮眼，龐大的內需市場、人口紅利、具成本優勢的勞動力，已使印度成為外商投資必爭之地，但台商投資印度要留意近期勞動法規修正的法遵成本。

印度總理莫迪上任後，為改善經商環境、吸引海外投資，致力推動勞動法改革，分別在2019年通過工資法及2020年通過的社會保障法、勞資關係法及職業安全、健康與工作條件法，總計四部新法預計將可取代高達29部勞動法令。

普華商務法律事務所合夥外國法律師張家健指出，印度勞動法改革雖有效增加經營彈性，但同時對違規行為加強了處罰力度，且執行面的相關規定，仍仰賴印度政府透過不定期發布通知始能確定，於法令遵循面上仍存有不確定性。

張家健表示，新勞動法對所有產業的雇主都有一定程度影響，雖實施日期尚未確定，建議台商在這段緩衝期內及早就法律、財務、會計、人力資源管理、薪酬福利等方面進行因應，以符合新法要求。

資誠指出，在工資法方面，印度針對全體勞工的最低工資、工資發放方式進行規定，但特定行業的最低工資仍由政府以不定期發布的通知來確定。新法進一步針對企業必須及時支付工資或獎金以及加班費等事項進行規定，同時加重違規行為的處罰。

另外在社會保障法部分，資誠強調，新法將現行法令關於生育福利、退休金、社會保險等事項納入規定，雖規範內容與現行法相差無幾，但仍應留意新法對違規行為加重了處罰力度。值得留意的是，新法首次將零工、線上平台工作者或其他無組織的工作者，納入社會保障福利計畫。

而勞資關係法面向，資誠表示，印度主要規定勞資爭議、裁員、工會運作等事項，值得留意的變革為裁員門檻的放寬。現行法下只要企業雇用勞工達100人以上，就必須於裁員時向政府申請並取得批准，本次修法將此門檻一口氣提高到300人以上的雇主才會受此規定限制，但仍然保留對勞工權益的保護措施。

至於職業安全、健康與工作條件法，資誠指出，印度主要規定雇用人數達10人以上的企業應遵循的相關標準，以保障勞工安全與健康，並須提供相關福利措施，例如年度免費健檢、向所有勞工簽發聘書。在新法實施後的60天內，所有規範效力所及的企業，都必須辦理設立登記，否則禁止雇用勞工。此外，欲雇用約聘人員，雇主也必須額外取得許可。

原預計在2021年4月1日實施的新法，因印度各地方政府尚未確定相應的規則，導致暫緩實施，但同時可給予企業更多的緩衝時間因應新法帶來的衝擊。

台商直接投資印度的金額逐年成長，且多集中在電子與資通訊產業，尤其與智慧型手機相關製造業最為明顯，印度在台商的全球化布局中，已成為無法忽視的投資區域。

儘管印度對外日漸開放，但資誠指出，印度當地法令仍有相當程度的複雜性，尤其是勞動法令，時常導致外商因對當地勞動法令瞭解有所不足而遭遇到不可測的風險與障礙。以近期台灣科技大廠為例，其位在印度南部的廠房，即傳出工人圍廠的示威事件，廠房與生產線同遭破壞、竊取，導致工廠暫時停工。

印度的勞動法令除了中央政府頒布數十部法規外，更存在逾百部地方性法規，時常對企業（尤其是在印度不同地區開展業務的企業）產生極高的法遵成本與投資風險，資誠建議台商投資應謹慎看待當地法遵。

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