清水警分局聘請10位視障按摩師為辛苦的女警媽媽們紓壓。（陳淑娥攝）

清水警分局聘請10位視障按摩師為辛苦的女警媽媽們紓壓。（陳淑娥攝）

清水警分局歡度母親節，有人攜家帶眷出席同歡。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局長張啓祥率先按摩舒壓。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

母親節將屆，台中市清水警分局為表達對母親關心與祝福，4日舉辦「為媽咪按個讚！」慶祝活動，特別聘請10位視障按摩師為辛苦的女警媽媽們紓壓，現場男員警也受惠，搶先第一批坐在按摩椅上。清水警分局長張啓祥則提前祝賀天下媽媽們「母親節快樂」！

清水警分局分局長張啓祥表示，為感謝同仁母親的栽培及寶眷支持，特別是身為警眷在背後無怨無悔默默付出，才有第一線同仁在工作崗位上戮力貢獻；尤其是女警媽媽更是辛勞，在外執勤仍須時常牽掛子女，因此藉由活動致贈康乃馨花束給全體同仁轉贈母親，以表達對母親、妻子辛苦付出之心意。

此外，活動中更特別聘請10位台中市視覺障礙福利協進會的按摩師來為辛苦的警察同仁服務，讓女警媽媽們紓壓之餘也能兼顧公益，以慰勞她們兼顧工作與家庭的用心付出與辛勞。男員警特定帶著妻小出席同慶，獻上康乃馨給辛苦的老婆。

張啓祥提醒全體同仁，在工作繁忙之餘，也別忘了多多陪伴及關心家人，並好好照顧自己及家人的健康，讓與會的警察同仁們，感到滿滿溫馨與幸福。

(中時 )